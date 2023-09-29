Росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині

Збірна росії з футболу проведе контрольний матч із Кенією 16 жовтня.

Про це розповів генеральний секретар Федерації футболу Кенії Баррі Отієно.

"Усі деталі щодо організації товариського матчу узгоджені. Збірна Кенії та Росії зіграють 16 жовтня в Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex. Інші варіанти ми не розглядали й одразу ж погодились провести товариський матч збірних у Туреччині", - ймовірно, сказав Отієно.