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Росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині

Африканська збірна зіграє з росією в товариському матчі
Сьогодні 15:49 310 1
Росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині

Джерело - Tribuna.com.

Збірна росії з футболу проведе контрольний матч із Кенією 16 жовтня.

Про це розповів генеральний секретар Федерації футболу Кенії Баррі Отієно.

"Усі деталі щодо організації товариського матчу узгоджені. Збірна Кенії та Росії зіграють 16 жовтня в Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex. Інші варіанти ми не розглядали й одразу ж погодились провести товариський матч збірних у Туреччині", - ймовірно, сказав Отієно.

Росія також зіграє проти Камеруну 12 жовтня у москві.

Нагадаємо, росіяни зможуть виступити на Паралімпіаді-2024.

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