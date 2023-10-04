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Рух U-19 зіграв внічию із Сараєво у Юнацькій лізі УЄФА

Рух U-19 зіграв перший матч Юнацької ліги УЄФА в рамках Шляху чемпіонів
Сьогодні 17:55 225 0
Рух U-19 зіграв внічию із Сараєво у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1-го раунду шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА Рух зіграв внічию (1:1) з Сараєво.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Зустріч-відповідь відбудеться 25 жовтня.

Юнацька ліга УЄФА - Шлях чемпіонів

Перший матч, 04 жовтня

Рух U-19 - Сараєво U-19 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Кітела (пен), 1:1 - 23 Нуркович

Попередження: Бойко, 76, Пастух, 86, Кітела, 90+2, Музичук, 90+6

Вилучення: Кітела, 90+4 (друге попередження)

Рух U-19: Бакус, Поповський, Холод, Турко, Кітела, Бойко, Пастух, Денисов (Штокал, 88), Квас, Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музичук, 83)

Раніше Шахтар здолав Антервпен у 2 турі Юнацької Ліги УЄФА.

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