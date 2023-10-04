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Шахтар здолав Антервпен у 2 турі Юнацької Ліги УЄФА

"Гірники" здобули вольову перемогу
Сьогодні 14:59 227 0
Шахтар здолав Антервпен у 2 турі Юнацької Ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 здобув вольову перемогу над Антервпеном U-19 у 2-у турі групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Юнацька Ліга УЄФА
Група H
2 тур, 4 жовтня

Антверпен U-19 - Шахтар U-19 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Делапорте, 1:1 - 18 Глущенко (пен), 1:2 - 73 Глущенко

У першому матчі "гірники" поступилися Порту. Наступна зустріч юнацької команди Шахтаря відбудеться 25 жовтня проти Барселони.

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