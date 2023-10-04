Енріке: ПСЖ — один із фаворитів Ліги чемпіонів

ПСЖ є одним із фаворитів на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер парижан Луїс Енріке.

"Багато команд на цьому рівні хочуть виграти цей турнір. Ми — одні з фаворитів у боротьбі за цей трофей, і ми за нього боротимемося. У плані потенціалу не думаю, що є команди, які значно перевершують нас. Думаю, що багато хто перебуває на одному рівні з нами. Нам не слід бути одержимими перемогою у цьому турнірі. Але ми маємо бути заряджені та амбітні, оскільки той, хто боїться, ніколи не потрапляє в історію.

Не думаю, що для клубу, міста чи уболівальників буде добре, якщо ми одержимі перемогою в Лізі чемпіонів. На Кубок чемпіонів претендує щонайменше вісім команд, це не звичайний чемпіонат. На стадії групового етапу твої результати залежать від того, як ти граєш у вересні, жовтні та листопаді, але потім у тебе немає матчів до березня. Щоб вийти з групи, ми маємо бути у чудовій формі зараз, а потім знову вийти на пік у березні", — сказав Енріке.