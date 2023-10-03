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Матч за Суперкубок Франції відбудеться у Саудівській Аравії чи Катарі

ПСЖ зіграє із Тулузою
Сьогодні 15:39 196 0
Матч за Суперкубок Франції відбудеться у Саудівській Аравії чи Катарі
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Суперкубок Франції, #Тулуза

Джерело - football.ua.

Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою.

Про це повідомляє RMC Sport.

Поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.

Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.

Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.

Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 млн євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.

Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.

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