Матч за Суперкубок Франції відбудеться у Саудівській Аравії чи Катарі

Джерело - football.ua.
Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою.
Про це повідомляє RMC Sport.
Поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.
Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.
Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.
Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 млн євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.
Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.
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