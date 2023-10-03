Матч за Суперкубок Франції відбудеться у Саудівській Аравії чи Катарі

ПСЖ зіграє із Тулузою

Стала відома дата матчу за Суперкубок Франції, який буде розіграний між ПСЖ та Тулузою.

Про це повідомляє RMC Sport.

Поєдинок за трофей пройде 3 січня, проте точне місце проведення зустрічі наразі невідоме.

Спочатку французи мали намір провести матч у Таїланді, але через відмову місцевого спонсора, від цієї ідеї відмовилися.

Тепер на проведення матчу претендують Саудівська Аравія та Катар і більше шансів у саудитів.

Також наголошується, що Федерація футболу Франції хоче виручити за поєдинок близько 4 млн євро – саме такою була сума у договорі з Таїландом.

Додамо, що останні два переможці Суперкубку Франції визначалися в Ізраїлі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.

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