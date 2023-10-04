ФІФА може дозволити збірним Росії U-17 участь у міжнародних турнірах

Джерело - Sky News.
ФІФА розглядає скасування повної заборони для збірних росії на участь у міжнародних турнірах.
Про це повідомляє Sky News.
Рішення може бути прийнято сьогодні під час засідання Ради ФІФА. У такому випадку збірним Росії U-17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію.
Раніше подібне рішення прийняла УЄФА.
Нагадаємо, росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині.
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