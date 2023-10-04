Ланс здобув сенсаційну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Арсенал несподівано поступився Лансу в 2-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів

Груповий раунд

2 тур, 3 жовтня

Ланс (Франція) - Арсенал (Англія) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахі

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу і був замінений на 70-ій хвилині.

Нагадаємо, Зінченко прокоментував поразку від Ланса в Лізі чемпіонів.

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