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Ланс - Арсенал 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Ланс здобув сенсаційну перемогу
Сьогодні 14:01 110 0
Ланс - Арсенал 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Арсенал (Лондон), #Ланс

Джерело - Чемпіон.

Арсенал несподівано поступився Лансу в 2-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів
Груповий раунд
2 тур, 3 жовтня

Ланс (Франція) - Арсенал (Англія) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахі

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу і був замінений на 70-ій хвилині.

Нагадаємо, Зінченко прокоментував поразку від Ланса в Лізі чемпіонів.

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