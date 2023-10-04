Джерело - Чемпіон.
Арсенал несподівано поступився Лансу в 2-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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Ліга чемпіонів
Груповий раунд
2 тур, 3 жовтня
Ланс (Франція) - Арсенал (Англія) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахі
Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу і був замінений на 70-ій хвилині.
Нагадаємо, Зінченко прокоментував поразку від Ланса в Лізі чемпіонів.
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