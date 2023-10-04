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Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028

Туреччина відкликала свою заявку
Сьогодні 13:18 144 0
Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028
#Євро-2028, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Футбольна асоціація Туреччини відкликала свою заявку на проведення Євро-2028.

Про це повідомляє УЄФА.

Це сталося після оголошення про бажання італійської та турецької федерацій подати спільну заявку на проведення Євро-2032.

Після цього Велика Британія та Ірландія, які подали спільну заявку на проведення Євро-2028, залишились єдиними претендентами.

Якщо УЄФА офіційно схвалить заявку Великої Британії та Ірландії на засіданні Виконавчого комітету, саме вони приймуть Євро-2028.

Засідання відбудеться 10 жовтня у швейцарському Ньоні. Також на засіданні буде визначений і господар Євро-2032.

Нагадаємо, УЄФА готує нову реформу єврокубків.

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