Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028

Туреччина відкликала свою заявку

Джерело - УЄФА.

Футбольна асоціація Туреччини відкликала свою заявку на проведення Євро-2028.

Про це повідомляє УЄФА.

Це сталося після оголошення про бажання італійської та турецької федерацій подати спільну заявку на проведення Євро-2032.

Після цього Велика Британія та Ірландія, які подали спільну заявку на проведення Євро-2028, залишились єдиними претендентами.

Якщо УЄФА офіційно схвалить заявку Великої Британії та Ірландії на засіданні Виконавчого комітету, саме вони приймуть Євро-2028.

Засідання відбудеться 10 жовтня у швейцарському Ньоні. Також на засіданні буде визначений і господар Євро-2032.

Нагадаємо, УЄФА готує нову реформу єврокубків.

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