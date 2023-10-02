УЄФА готує нову реформу єврокубків

Формат єврокубків може зазнати змін

УЄФА може ще раз змінити формат проведення єврокубків.

Про це повідомляє Marca з посиланням на El Pais.

УЄФА та Європейська асоціація клубів (ECA) обговорюють систему, за якої буде у європейських клубних турнірах буде 3 дивізіони по 18 команд: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів.

Передбачений обмін між дивізіонами: з Суперліги вилітають дві команди і стільки ж переходять з Ліги Європи. Обмін між Лігою Європи та Лігою претендентів має складати 4 команди. Формат ще буде уточнюватись, оскільки при коловій системі буде важко знайти місце в календарі для 34 матчів.

Зміни можуть набрати чинності не раніше 2027 року, оскільки УЄФА вже змінила формат єврокубків, який точно буде діяти з наступного сезону до сезону-2026/27.

Раніше УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні.