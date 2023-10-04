Ван Боммел: Шахтар - це все одно топова команда в Україні

Джерело - УЄФА.
Шахтар залишається топовою командою в Україні.
Про це заявив головний тренер Антверпена Марк ван Боммел.
"У всіх є амбіції. Ми виграли "золотий дубль", взяли Суперкубок та втілили свою мрію, потрапивши до групового етапу Ліги чемпіонів. Лише участь на цій стадії дорогого коштує. Барселона, Порту" та Шахтар – три класні команди. Можливо, Порту та Шахтар показують не надто видовищний футбол, але це все одно топові команди в Португалії та Україні.
Антверпен - Шахтар: онлайн-трансляція
Я вважаю, що ми граємо добре; ми багато володіємо м'ячем та намагаємось обіграти наших суперників за рахунок своїх активних дій. Шахтар грає на виїзді. Ми не знаємо, чого чекати", - сказав Ван Боммел.
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