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Ван Боммел: Шахтар - це все одно топова команда в Україні

Тренер Антверпена прокоментував майбутній матч з Шахтарем
Сьогодні 11:41 123 0
Ван Боммел: Шахтар - це все одно топова команда в Україні
#Антверпен, #Ван Бомель, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Шахтар залишається топовою командою в Україні.

Про це заявив головний тренер Антверпена Марк ван Боммел.

"У всіх є амбіції. Ми виграли "золотий дубль", взяли Суперкубок та втілили свою мрію, потрапивши до групового етапу Ліги чемпіонів. Лише участь на цій стадії дорогого коштує. Барселона, Порту" та Шахтар – три класні команди. Можливо, Порту та Шахтар показують не надто видовищний футбол, але це все одно топові команди в Португалії та Україні.

  Антверпен - Шахтар: онлайн-трансляція

Я вважаю, що ми граємо добре; ми багато володіємо м'ячем та намагаємось обіграти наших суперників за рахунок своїх активних дій. Шахтар грає на виїзді. Ми не знаємо, чого чекати", - сказав Ван Боммел.

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