Ван Боммел: Шахтар - це все одно топова команда в Україні

Шахтар залишається топовою командою в Україні.

Про це заявив головний тренер Антверпена Марк ван Боммел.

"У всіх є амбіції. Ми виграли "золотий дубль", взяли Суперкубок та втілили свою мрію, потрапивши до групового етапу Ліги чемпіонів. Лише участь на цій стадії дорогого коштує. Барселона, Порту" та Шахтар – три класні команди. Можливо, Порту та Шахтар показують не надто видовищний футбол, але це все одно топові команди в Португалії та Україні.