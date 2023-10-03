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Ван Леувен: Наша основна мета - перемогти

Наставник Шахтаря поділився очікуваннями від наступного матчу в ЛЧ
Сьогодні 22:55 176 0
Ван Леувен: Наша основна мета - перемогти
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен чекає лише перемоги у наступному матчі в Лізі чемпіонів проти бельгійського Антверпена.

Про це заявив сам фахівець.

"Наша головна мета - перемогти. Тому завтра ми побачимо, буде якась несподіванка для суперника чи ні. Але наше завдання - виграти.

Ми, звісно, переглядали всі матчі Антверпена, знаємо, як грає суперник. Ми так само прораховуємо всі ситуації, усі варіанти. Як я вже казав, наша мета - перемогти та якнайкраще представити команду у завтрашній грі. Що ж до поточної ситуації, то в Україні триває війна. Перший складний момент - це пересування в межах країни та за кордоном, тому що це зараз забирає набагато більше часу. Другий момент: під час матчів в Україні часто лунають повітряні тривоги, через що наші ігри тривають понад 90 хвилин. Це впливає психологічно та мотиваційно, але така ситуація. У нас війна, воєнний стан, ми маємо агресора. І в такій ситуації мусимо підлаштовуватися.

Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Є трохи тиску, але не зі сторони, а це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному розумінні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра", - сказав Ван Леувен.

Наступний матч Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє завтра, 4 жовтня, проти бельгійського "Антверпена", початок зустрічі запланований о 19:45 за київським часом.

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