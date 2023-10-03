Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап
|2-й тур, група H
|4 жовтня, 2023 рік. 19:45
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Антверпен (Бельгія) - Шахтар Донецьк (Україна)
|Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія)
|Головний арбітр -
|Трансляція - MEGOGO
Шахтар у матчі другого туру Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє в гостях проти чемпіона Бельгії Антверпена. Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.
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Антверпен
Абсолютний дебютант, для якого гра проти Шахтаря стане лише другою в турнірі та першою на власному полі. У стартовому турі підопічні Марка ван Боммела зазнали розгромної поразки на Камп Ноу від Барселони (5:0).
Чинний чемпіон Бельгії пробився до групового етапу через кваліфікацію, здолавши в раунді плей-оф за сумою двох матчів грецький АЕК (1:0, 2:1).
В останній грі національної першості Антверпен втратив очки в гостях із Мехеленом (0:0). Команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Ліги Жупіле, набравши 14 очок у 9 матчах. Причому "старі" не перемагають уже 5 матчі поспіль.
У лазареті команди знаходиться другий воротар Ортвін де Фольф, у якого травма пальця, давно травмовані захисники Бйорн Енгельс (ахіллове сухожилля) та Кобі Корбані. Останні 5 матчів пропустили захисник Сем Вайнс (забій) і півзахисник Якоб Ондрейка.
Шахтар
"Гірники" в першому турі вдома програли Порту (3:1).
В останньому матчі УПЛ підопічні ван Леувена несподівано поступилися вдома Ворсклі (1:2). Попри поразку, донеччани продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи в доробку 19 очок після 9 матчів.
Не допоможуть команді Лассіна Траоре, який через розрив сухожилля опинився поза заявкою на груповий етап, Валерій Бондар, який пропускає старт сезону через перелом ключиці, та Микола Матвієнко, який зазнав травми в матчах за збірну.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Порту
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Шахтар
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|4
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Історія зустрічей
Раніше команди не зустрічалися.
Пряма мова
Марк ван Боммел (головний тренер Антверпена):...
Патрік ван Леувен (головний тренер Шахтаря):...
Орієнтовні склади
Антверпен: Бюте, Батай, Арделвейрелд, Кулібалі, Вейндал, Кейта, Кейк, Вермелен, Еккеленкамп, Баліквіша, Янссен.
Шахтар: Різник, Конопля, Чигринський, Міроші, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Назарина, Сікан.
Цифри й факти
- Антверпен уперше зіграє проти команди з України;
- До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);
- Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;
- Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);
- Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.
- Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;
- Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;
- Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;
- Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);
- Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.
Прогноз букмекерів
- Перемога Антверпена - 1,83
- Нічия - 4,1
- Перемога Шахтаря - 4,3
Прогноз чемпіона
Нічия - 1:1