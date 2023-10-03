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Гецко: Шахтарю головне - не програти Антверпену

Колишній нападник збірної України - про майбутній матч із бельгійським Антверпеном
Сьогодні 18:55 129 0
Гецко: Шахтарю головне - не програти Антверпену
#Антверпен, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів з Шахтарем бельгійський Антверпен є фаворитом.

Про це заявив колишній нападник національної збірної України Іван Гецко.

"Останнім часом чимало критичних стріл було випущено в нового головного тренера гірників Патріка ван Леувена, мовляв, не той зараз Шахтар. Але ж це не вина нідерландця, що донеччани явно переоцінили свої сили. Вони ще раніше почали вважати себе зірками, тому, як на мене, стали менш вимогливими. Побажаю їм поступово звільнятися від ілюзій. Їм ще дуже далеко до вершин спортивної майстерності. Втім, не виключено, що "гірники" й досі під враженням фантастичного переходу свого колишнього одноклубника Мудрика до Челсі, але ж було для багатьох очевидно, що він тих мільйонів не коштує. Тепер керівництву лондонців нічого не залишається, як лише тішити себе прогнозами ексзірок британського футболу, що Мудрик - талант й обов'язково проявить себе.

Значно важливіше, що нині рівень елітного дивізіону Бельгії вищий, ніж в УПЛ, що бельгійцям простіше запросити якісних легіонерів. До України через російську агресію, вони не поспішають. Тому бельгійські команди швидше додають, і я вважаю саме Антверпен фаворитом, тим паче, що йому буде забезпечена підтримка "рідних стін".

Звичайно, добре, що повернувся в стрій після пошкодження Матвієнко, але не може не турбувати, що він багато пропустив. Сподіваюся, що завтра Степаненко налаштує своїх партнерів, як на фінальний поєдинок, що Зубков своїми рейдами змусить бельгійців більше думати про тили, що керманич здивує домашньою заготовкою. Як на мене, головне в Антверпені не програти, тоді ще залишаться надії на єврокубкову весну", - сказав Гецко.

Раніше Шахтар визначився із заявкою на матч проти Антверпена.

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