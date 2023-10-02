Шахтар визначився із заявкою на матч проти Антверпена

До списку увійшли 28 гравців

Джерело - Чемпіон.

Шахтар визначився із заявкою на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена.

До списку увійшли 28 гравців.

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

Захисники: Гочолейшвілі, Азаров, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Ракицький

Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В’юнник, Келсі

Поза заявкою опинилися травмовані Валерій Бондар, Іван Петряк та Лассіна Траоре. Також до списку не потрапили Педрінью Азеведо та Данило Удод.

⚒ Список гравців, які полетіли до Бельгії на матч з «Антверпеном».



🔜 Ліга чемпіонів 📅 4 жовтня ⏰ 19:45 (18:45 CET)#Shakhtar #UCL #АнтверпенШахтар pic.twitter.com/UA5cAfAKjX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2023

Матч Антверпен - Шахтар відбудеться 4 жовтня о 19:45 в Антверпені.

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