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Шахтар визначився із заявкою на матч проти Антверпена

До списку увійшли 28 гравців
Сьогодні 20:13 313 0
Шахтар визначився із заявкою на матч проти Антверпена
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар визначився із заявкою на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена.

До списку увійшли 28 гравців.

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

Захисники: Гочолейшвілі, Азаров, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Ракицький

Півзахисники: Кастільо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В’юнник, Келсі

Поза заявкою опинилися травмовані Валерій Бондар, Іван Петряк та Лассіна Траоре. Також до списку не потрапили Педрінью Азеведо та Данило Удод.

Матч Антверпен - Шахтар відбудеться 4 жовтня о 19:45 в Антверпені.

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