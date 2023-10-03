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Вірт: Мене дивує футбол у виконанні Шахтаря

Колишній воротар збірної України - про майбутній матч із бельгійським Антверпеном
Сьогодні 19:41 157 0
Вірт: Мене дивує футбол у виконанні Шахтаря
#Шахтар, #Юрій Вірт

Джерело - sport.ua.

Нічия у матчі Ліги чемпіонів з бельгійським Антверпеном для Шахтаря буде позитивним результатом.

Про це заявив колишній воротар національної збірної України та гірників Юрій Вірт.

"Якщо відверто, то не впізнаю Шахтар навіть у виступах на всеукраїнській арені. Якась невпевненість з'явилася в діях гірників. Якщо раніше для них не мало значення, де грати, в меншості чи в рівних складах, то цього сезону ситуація кардинально змінилася. Зокрема, в недавньому календарному поєдинку з Рухом донеччани грали другим номером, як на початку поєдинку, так і після того, як було вилучено Ярослава Ракіцького. Схожа ситуація була і в матчі з Ворсклою.

У минулому сезоні Зоря під орудою нідерландця демонструвала інтенсивність, швидкісні переміщення, гравці були максимально мотивовані. Патріка й запрошували до Шахтаря, аби він "поставив" донеччанам саме такий гостроатакуючий стиль. Цього не сталося, поки що дії "гірників" більше засмучують.

На жаль, реалії такі, що інші учасники групи - Барселона і Порту - зараз сильніші. Ось чому саме в суперництві Шахтаря з Антверпеном вирішиться, хто весною продовжить виступи в єврокубках. До речі, містяни з тих команд, які мало забивають, але й самі майже не пропускають. З таким опонентом Шахтар не любить грати. Йому, принаймні минулого сезону, потрібен був простір. Але, з іншого боку, господарям буде кортіти скористатися перевагою рідних стін й тому вони можуть зосередитися на атаках великими силами. Можливо, саме за таких обставин гостям пощастить в контрвипаді знайти найкоротший шлях до воріт. Хоча згадуючи, як безпорадно останнім часом гірники захищаються, то стає тривожно за тил. Ось чому, якщо завтра в Бельгії все закінчиться підписанням мирної угоди, то це буде для Шахтаря позитивний підсумок", - сказав Вірт.

Раніше Шахтар визначився із заявкою на матч проти Антверпена. Матч 2-го туру Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар відбудеться 4 жовтня.

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