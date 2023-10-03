Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 778
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2159
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 809
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 878
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 5995
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 841
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 391
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2046 1
Циганков вибув на місяць через травму
Вчора 15:07 1096
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Вчора 14:37 1661
Прямі трансляції

Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед взимку

Гравцем цікавиться дортмундська Боруссія
Сьогодні 16:55 160 0
Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед взимку
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо готовий залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що на цьому етапі найбільш вірогідним варіантом для гравця є оренда, ніж повноцінний трансфер. Головна умова для Санчо – він бажає мати регулярну ігрову практику.

З гравцем контактує головний тренер Боруссії Д Едін Терзіч. Санчо виступав за дортмундців до свого переходу до МЮ у 2021 році. Однак повернення гравця до Боруссії вже взимку вважають малоймовірним.

Нагадаємо з середини вересня Санчо відсторонено від командних тренувань через проблеми з дисципліною. Футболіст також не допущений до приміщень основної команди, включаючи роздягальні та їдальню. Джейдон змушений підтримувати форму із клубними тренерами на полях академії.

Причина конфлікту в тому, що футболіст дозволив собі різкі висловлювання на адресу Тен Гага, який дорікнув англійцю в непунктуальності. Джейдон пізніше вилучив свої висловлювання.

Манчестер Юнайтед посідає десяте місце у АПЛ. У наступному матчі Червоні дияволи приймуть Галатасарай у Лізі чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00.

Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2607
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2159
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6343
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1785 1
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3588
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 5995
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24034 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22851
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305964
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50607 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18276
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33868