Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед взимку

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо готовий залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що на цьому етапі найбільш вірогідним варіантом для гравця є оренда, ніж повноцінний трансфер. Головна умова для Санчо – він бажає мати регулярну ігрову практику.

З гравцем контактує головний тренер Боруссії Д Едін Терзіч. Санчо виступав за дортмундців до свого переходу до МЮ у 2021 році. Однак повернення гравця до Боруссії вже взимку вважають малоймовірним.

Нагадаємо з середини вересня Санчо відсторонено від командних тренувань через проблеми з дисципліною. Футболіст також не допущений до приміщень основної команди, включаючи роздягальні та їдальню. Джейдон змушений підтримувати форму із клубними тренерами на полях академії.

Причина конфлікту в тому, що футболіст дозволив собі різкі висловлювання на адресу Тен Гага, який дорікнув англійцю в непунктуальності. Джейдон пізніше вилучив свої висловлювання.

Манчестер Юнайтед посідає десяте місце у АПЛ. У наступному матчі Червоні дияволи приймуть Галатасарай у Лізі чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00.

❗️Jadon #Sancho is on the verge to leave ManUtd in winter! #MUFC



➡️ A loan is more likely than a permanent deal at this stage

➡️ #BVB coach Edin #Terzic is in regular contact with Sancho as they appreciate each other very much.



Nevertheless, a return to Dortmund in the… pic.twitter.com/ERtmQkgRGc