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Максимов: Яскравої гри не було, але є перемога

Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі дев'ятого туру УПЛ проти Металіста 1925
Сьогодні 11:42 150 0
Максимов: Яскравої гри не було, але є перемога
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

СК Дніпро-1 здобув важливу перемогу над Металістом 1925 у 9 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер дніпрян Юрій Максимов.

"Головне, що ми перемогли. Яскравої гри, можливо, не було, але є перемога. І для нас на цей час це найголовніше. Ми грали з Поліссям, була гарна гра, але ми не пройшли далі. Дай Боже, щоб далі продовжувались гарні результати.

Виходить так, що з кожною грою ми по одному хлопцю втрачаємо. У Когута коліно пішло у бік. Він поїде на МРТ, і після цього лікар скаже, що з ним.

Щоб розуміти в якому стані команда, треба було пройти тренувальні збори. Хлопці зараз стараються, за що їм з мого боку лише подяка. Будемо далі працювати, дивитися, хто в якому стані перебуває.

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Стан Феліпе Піреса і Маркоса Андре? Ці хлопці з нами тренуються. Їм потрібен час. У склад ми ставио тих, хто є сильнішими на даний момент.

Ми мало забиваємо, але це футбол. У нас є нападники, ми ставимо вперед Когута, який раніше там не грав, є Філіппов. Ставимо на гру тих, хто є сильнішим.

Сарапій зіграв в опорній зоні? Я дуже задоволений цим хлопцем. Він – бойцюган, як-то кажуть. І в технічному плані, і в тактичному він мені подобається. У нас випав Бабенко, і ми розглядали варіанти, кого поставити на цю позицію. Обрали Едуарда", - відзначив Максимов.

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