Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у матчі 9-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 2 жовтня
Дніпро-1 - Металіст 1925 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 56 Лєднєв
Склади команд:
Дніпро-1: Волинець, Каплієнко (Є. Пасіч, 73), Кравець (Горін, 78), Сарапій, Сваток, Адамюк, Лєднєв (Горбунов, 72), Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Пуріта, 28)
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Мірошніченко, Вітіньйо, Танчик, Філіппов
Металіст 1925: Мозіль, Червак, Курило, Безуглий, Жичиков, Габелок, Вачіберадзе, Дмитренко (Юсов, 65), Чирук (Сидоров, 65), Арі, Борячук
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Є. Ткачук, Рудавський, Мартинюк, Ременюк, А. Ткачук
Попередження: Когут 25, Борячук 63, Безуглий 64, Волинець 82, Курило 90+6
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