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Дніпро-1 - Металіст 1925 1:0: огляд матчу УПЛ

Єдиним голом відзначився Богдан Лєднєв.
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Дніпро-1 - Металіст 1925 1:0: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у матчі 9-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 2 жовтня

Дніпро-1 - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Лєднєв

Склади команд:

Дніпро-1: Волинець, Каплієнко (Є. Пасіч, 73), Кравець (Горін, 78), Сарапій, Сваток, Адамюк, Лєднєв (Горбунов, 72), Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Пуріта, 28)

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Мірошніченко, Вітіньйо, Танчик, Філіппов

Металіст 1925: Мозіль, Червак, Курило, Безуглий, Жичиков, Габелок, Вачіберадзе, Дмитренко (Юсов, 65), Чирук (Сидоров, 65), Арі, Борячук

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Є. Ткачук, Рудавський, Мартинюк, Ременюк, А. Ткачук

Попередження: Когут 25, Борячук 63, Безуглий 64, Волинець 82, Курило 90+6

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