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Стали відомі деталі травми Мудрика

Маурісіо Почеттіно прокоментував травму Михайла Мудрика
Сьогодні 10:52 268 0
Стали відомі деталі травми Мудрика
Фото - gettyimages
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик в матчі АПЛ з Фулгемом отримав легку травму верхньої частини стегна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Проте в лондонському клубу вважають, що пошкодження не надто серйозне.

Головний тренер команди Маурісіо Почеттіно думає, що футболіст зможе 7 жовтня зіграти з Бернлі.

"Йому не пощастило в перерві, він відчув щось у своєму стегні, але, сподіваюся, це не велика проблема і він буде готовий до вихідних", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Мудрик - 7-й українець, який забив в АПЛ.

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