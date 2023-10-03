Стали відомі деталі травми Мудрика

Вінгер Челсі Михайло Мудрик в матчі АПЛ з Фулгемом отримав легку травму верхньої частини стегна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Проте в лондонському клубу вважають, що пошкодження не надто серйозне.

Головний тренер команди Маурісіо Почеттіно думає, що футболіст зможе 7 жовтня зіграти з Бернлі.

"Йому не пощастило в перерві, він відчув щось у своєму стегні, але, сподіваюся, це не велика проблема і він буде готовий до вихідних", - сказав Почеттіно.