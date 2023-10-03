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Мудрик травмувався у матчі з Фулгемом

Маурісіо Почеттіно прокоментував заміну Михайла Мудрика
Сьогодні 08:10 524 0
Мудрик травмувався у матчі з Фулгемом
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Челсі здобув перемогу над Фулгемом у межах 7-го туру АПЛ.

Михайло Мудрик вийшов у основному складі "синіх" та відкрив рахунок у зустрічі. У перерві його замінив Іан Матсен.

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За словами головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно, Михайло відчув дискомфорт в стегні. Наставник висловив сподівання, що пошкодження є незначним й українець зможе зіграти в наступному матчі Челсі.

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