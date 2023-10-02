Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО

Він дуже довго на це чекав

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відкрив рахунок у матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Фулгемом та Челсі.

Український вінгер "синіх" на 18-й хвилині вдало відгукнувся на передачу з флангу від Леві Колвілла, скинув м'яч собі на хід і другим дотиком відправив його поміж ніг воротареві суперників Бернду Лено.

Щасливий вираз обличчя гравця збірної України говорив сам за себе, позаяк цей гол став першим для Мудрика у формі Челсі.

Відео

До цього з результативних дій Михайло відзначався лише 2 гольовими передачами.

Детальніше відео гола.

Через хвилину свій гол забив також Армандо Броя, відтак на перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь гостей.

Нагадаємо, днями Мудрикові не сподобалися власні характеристики у футбольному симуляторі.

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