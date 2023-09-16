Головне
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 22:55 2998
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО
Сьогодні 07:17 14344
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Вчора 20:27 723
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Вчора 19:59 8166
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 19:50 322888 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Вчора 18:39 27133
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Вчора 15:43 477
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Вчора 14:53 442
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 14:47 585
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Вчора 14:18 476
Прямі трансляції

Динамо Загреб хоче повернути Модрича

Влатка Перас прокоментувала повернення Луки Модрича
Сьогодні 14:41 209 0
Динамо Загреб хоче повернути Модрича
Фото - Getty Images
#Динамо Загреб, #Лука Модрич

Джерело - tribuna.com.

Динамо Загреб спробує підписати півзахисника Реала Луку Модрича.

Про це розповіла президентка правління харківського клубу Влатка Перас.

"В нього останній рік контракту, взимку я буду з ним контактувати. Як "Динамо" може не хотіти повернення Модрича?

Не можу сказати, що я з ним постійно спілкуюся, але я знаю членів його родини. Є сенс в його поверненні у Динамо перед завершенням кар’єри, чому б і ні?

Динамо, безумовно, зробить для цього все можливе. А чи цього вистачить? Побачимо", - сказала Перас.

38-річний Модрич грав за Динамо Загреб у 2003-2008 роках.

Раніше визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322888 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 27133
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16547
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу 2998
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8166
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО 14344
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18297 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55329 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12651
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40281
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26888
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12289 1