Динамо Загреб хоче повернути Модрича

Джерело - tribuna.com.
Динамо Загреб спробує підписати півзахисника Реала Луку Модрича.
Про це розповіла президентка правління харківського клубу Влатка Перас.
"В нього останній рік контракту, взимку я буду з ним контактувати. Як "Динамо" може не хотіти повернення Модрича?
Не можу сказати, що я з ним постійно спілкуюся, але я знаю членів його родини. Є сенс в його поверненні у Динамо перед завершенням кар’єри, чому б і ні?
Динамо, безумовно, зробить для цього все можливе. А чи цього вистачить? Побачимо", - сказала Перас.
38-річний Модрич грав за Динамо Загреб у 2003-2008 роках.
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