Динамо Загреб хоче повернути Модрича

Динамо Загреб спробує підписати півзахисника Реала Луку Модрича.

Про це розповіла президентка правління харківського клубу Влатка Перас.

"В нього останній рік контракту, взимку я буду з ним контактувати. Як "Динамо" може не хотіти повернення Модрича?

Не можу сказати, що я з ним постійно спілкуюся, але я знаю членів його родини. Є сенс в його поверненні у Динамо перед завершенням кар’єри, чому б і ні?

Динамо, безумовно, зробить для цього все можливе. А чи цього вистачить? Побачимо", - сказала Перас.