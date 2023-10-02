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Тен Гаг: Антоні може зіграти за Манчестер Юнайтед проти Галатасарая

Сьогодні 18:18 132 0
Тен Гаг: Антоні може зіграти за Манчестер Юнайтед проти Галатасарая
Фото: Getty Images

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може зіграти у матчі 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Про це розповів головний тренер команди Ерік тен Гаг.

"Антоні буде розглядатись на завтрашній матч. Вчора він вперше тренувався з командою. Добре, що він повернувся", - сказав тен Гаг.

Бразилець раніше був відсторонений через звинувачення у домашньому насильстві.

29 вересня клуб повідомив про його повернення до роботи з першою командою.

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