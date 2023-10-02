Луческу: Динамо важливо продовжувати перемагати

Динамо важливо продовжити переможну серію у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це погано, що ми пропускаємо такі м’ячі після стандартних положень. Але важливо, що ми перемагаємо. Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало. Ми добре розпочали гру, відразу забили. І добре грали в кінці матчу. А от в середині гри команда грала не так, як я б хотів.

Чемпіонату дуже бракує уболівальників на трибунах, які могли б чинити тиск на футболістів. Крім того, чемпіонат залишило багато українських топгравців, і в УПЛ наразі немає легіонерів високого рівня. Зараз усі команди приблизно на одному рівні. Кожна команда може виграти у кожної, всі грають із бажанням. Без сильних легіонерів рівень команд вирівнялися. Тому для нас важливо продовжувати перемагати", - відзначив Луческу.