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Луческу: Динамо важливо продовжувати перемагати

Мірча Луческу прокоментував перемогу над Олександрією
Сьогодні 11:07 177 0
Луческу: Динамо важливо продовжувати перемагати
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо важливо продовжити переможну серію у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Це погано, що ми пропускаємо такі м’ячі після стандартних положень. Але важливо, що ми перемагаємо. Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало. Ми добре розпочали гру, відразу забили. І добре грали в кінці матчу. А от в середині гри команда грала не так, як я б хотів.

Чемпіонату дуже бракує уболівальників на трибунах, які могли б чинити тиск на футболістів. Крім того, чемпіонат залишило багато українських топгравців, і в УПЛ наразі немає легіонерів високого рівня. Зараз усі команди приблизно на одному рівні. Кожна команда може виграти у кожної, всі грають із бажанням. Без сильних легіонерів рівень команд вирівнялися. Тому для нас важливо продовжувати перемагати", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ.

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