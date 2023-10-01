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Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ

Бражко оформив дубль у матчі
Сьогодні 20:55 437 0
Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало перемогу над Олександрією. 

Матч завершився з рахунком 4:2. У складі київської команди дубль оформив Бражко.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 1 жовтня

Динамо - Олександрія 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 15 Бражко, 1:1 - 43 Джевані, 2:1 - 44 Ванат, 2:2 - 47 Скорко, 3:2 - 83 Бражко, 4:2 - 90+3 Буяльський

Динамо: Бущан, Караваєв (Тимчик 84), Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський (Шепелєв 71), Бражко, Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв 71), Ванат

Олександрія: Єрмаков, Ернандес (Шостак 23), Мартинюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко 76), Смирний, Сігеєв, Калитвинцев, Джевані (Безерра 62), Шулянський (Микитишин 63), Ковалець (Андрійчук 76)

Попередження: Волошин 49 – Сігеєв 14, Скорко 51, Шостак 65, Калитвинцев 70.

Раніше Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ.

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