Молодим гравцям Олександрії не вистачило досвіду у матчі 9 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Гра складалася для нас добре, але ми трохи не дотерпіли, на що є об’єктивні причини. Без досвіду такі матчі ми поки що не можемо вигравати, або хоча б грати внічию.

У нас команда зараз на 60% складається з 19-річних футболістів. Їм потрібно зробити певну кількість помилок, щоб отримати досвід, щоб зрозуміти, що таке Прем’єр-ліга, що таке той футбол, у який тут грають.

Поки ж у мене складається враження, що хлопці думають, що в УПЛ боротьба майже відсутня. Але ж усе зовсім навпаки: у нашій лізі боротьби якраз дуже багато порівняно з іншими чемпіонатами. Потрібен час, щоб гравці це зрозуміли. Цю боротьбу треба як мінімум не програвати. Щоб потім щось будувати в атаці і спокійно закінчувати матчі.

Зараз завдання номер один — збалансувати футболістів, які є в нашій команді, тому що 60% виконавців нашого нинішнього складу приєдналися до нас уже після міжсезонних зборів. Деякі з них при цьому не грали пів року, кілька місяців. Це справді проблема і завдання номер один для нас. Коли ми приведемо до спільного знаменника наших гравців, тоді можна буде ставити нові завдання, - сказав Ротань.