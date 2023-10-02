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Ротань: У нас команда зараз на 60% складається з 19-річних футболістів

Руслан Ротань прокоментував поразку від Динамо
Сьогодні 12:10 246 0
Ротань: У нас команда зараз на 60% складається з 19-річних футболістів
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Молодим гравцям Олександрії не вистачило досвіду у матчі 9 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Гра складалася для нас добре, але ми трохи не дотерпіли, на що є об’єктивні причини. Без досвіду такі матчі ми поки що не можемо вигравати, або хоча б грати внічию.

У нас команда зараз на 60% складається з 19-річних футболістів. Їм потрібно зробити певну кількість помилок, щоб отримати досвід, щоб зрозуміти, що таке Прем’єр-ліга, що таке той футбол, у який тут грають.

Поки ж у мене складається враження, що хлопці думають, що в УПЛ боротьба майже відсутня. Але ж усе зовсім навпаки: у нашій лізі боротьби якраз дуже багато порівняно з іншими чемпіонатами. Потрібен час, щоб гравці це зрозуміли. Цю боротьбу треба як мінімум не програвати. Щоб потім щось будувати в атаці і спокійно закінчувати матчі.

Зараз завдання номер один — збалансувати футболістів, які є в нашій команді, тому що 60% виконавців нашого нинішнього складу приєдналися до нас уже після міжсезонних зборів. Деякі з них при цьому не грали пів року, кілька місяців. Це справді проблема і завдання номер один для нас. Коли ми приведемо до спільного знаменника наших гравців, тоді можна буде ставити нові завдання, - сказав Ротань.

Нагадаємо, Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ.

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