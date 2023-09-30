Верес - ЛНЗ 0:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ рівненський Верес вдома зіграв внічию з черкаським ЛНЗ.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 30 вересня
Попередження: Шарай, 21 – Калюжний, 18, Пасіч, 78
Вилучення: Лопирьонок, 51 (грубый фол)
Верес: Паст – Шевченко, Курко, Кучеренко, Вовченко – С. Шарай (Світюха, 72), Кухарук (Яго, 63), Кучеров, Балан (Гакман, 46) – Марусич (В. Шарай, 71), Гайдучик.
ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селін, Калюжний, Лопирьонок, Стасюк – Олійник, Бойко – Пасіч (Тарасенко, 90+5), Прядун, Наумець (С. Шестаков, 67).
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