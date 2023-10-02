Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів УПЛ-2023/24:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік

17:00. Оболонь - Колос - 0:0

19:00. Верес - Полісся - 0:2

29 липня 2023 рік

15:00. Рух - Зоря - 2:1

17:00. Металіст 1925 - Шахтар - 1:2

30 липня 2023 рік

15:00. ЛНЗ - Чорноморець - 0:2

17:00. Динамо - Минай - 4:1

19:00. Олександрія - Кривбас - 1:0

Ворскла - Дніпро-1 - перенесено

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

2 тур.

2 серпня 2023 рік

17:00. Верес - Шахтар - 1:1

4 серпня 2023 рік

17:00. Оболонь - Динамо - 2:4

5 серпня 2023 рік

15:00. Минай - ЛНЗ - 0:3

19:00. Олександрія - Металіст 1925 - 1:0

6 серпня 2023 рік

15:00. Дніпро-1 - Полісся - 2:1

17:00. Колос - Чорноморець - 2:0

17:00. Зоря - Кривбас - 1:3

19:00. Рух - Ворскла - 4:1

3 тур.

12 серпня 2023 рік

15:00. Чорноморець - Оболонь - 2:0

17:00. Колос - Верес - 2:0

17:00. Полісся - Рух - 0:1

13 серпня 2023 рік

13:00. Минай - Дніпро-1 - 1:1

15:00. Ворскла - Зоря - 1:2

17:00. Кривбас - ЛНЗ - 2:0

14 серпня 2023 рік

17:00. Шахтар - Олександрія - 2:1

Матч Динамо - Металіст 1925 перенесено

4 тур. 18 серпня 2023 рік

17:00. ЛНЗ - Полісся - 1:2

19:00. Зоря - Олександрія - 0:0

19 серпня 2023 рік

15:00. Верес - Ворскла - 1:2

17:00. Металіст 1925 - Минай - 1:0

19:00. Рух - Колос - 1:1

20 серпня 2023 рік

15:00. Дніпро-1 - Оболонь - 1:2

17:00. Чорноморець - Динамо - 3:2

19:00. Кривбас - Шахтар - 3:3

5 тур. 26 серпня 2023 рік

15:00. ЛНЗ - Металіст 1925 - 0:1

17:00. Олександрія - Полісся - 0:3

27 серпня 2023 рік

13:00. Минай - Зоря - 1:1

15:00. Колос - Шахтар - 0:2

17:00. Ворскла - Чорноморець - 2:1

28 серпня 2023 рік

17:00. Оболонь - Кривбас - 0:0

Матчі Динамо - Верес та Рух - Дніпро-1 перенесено

6 тур. 1 вересня 2023 рік

17:00. Верес - Чорноморець - 3:1

2 вересня 2023 рік

13:00. Минай - Шахтар - 1:4

15:00. Полісся - Оболонь - 2:0

17:00. Ворскла - Олександрія - 1:0

3 вересня 2023 рік

13:00. Дніпро-1 - ЛНЗ - 0:0

17:00. Колос - Кривбас - 0:3

19:00. Рух - Металіст 1925 - 1:1

Матч Зоря - Динамо перенесено

7 тур. 15 вересня 2023 рік

18:30. Металіст 1925 - Зоря - 2:1

16 вересня 2023 рік

15:00. Чорноморець - Полісся - 1:0

17:00. Шахтар - Оболонь - 1:0

19:00. Олександрія - Минай - 1:1

17 вересня 2023 рік

13:00. ЛНЗ - Рух - 2:1

15:00. Дніпро-1 - Колос - 1:1

17:00. Кривбас - Верес - 2:1

18 вересня 2023 рік

17:00. Динамо - Ворскла - 2:0

8 тур. 22 вересня 2023 рік

17:00. Оболонь - Верес - 0:0

19:00. Олександрія - Чорноморець - 1:5

23 вересня 2023 рік

13:00. ЛНЗ - Динамо - 2:4

15:00. Полісся - Минай - 2:1

17:00. Ворскла - Кривбас - 1:4

19:00. Рух - Шахтар - 1:1

24 вересня 2023 рік

15:00. Зоря - Дніпро-1 - 0:1

17:00. Металіст 1925 - Колос - 0:0

9 тур. 30 вересня 2023 рік

15:00. Верес - ЛНЗ - 0:0

17:00. Шахтар - Ворскла - 1:2

19:00. Чорноморець - Зоря - 0:0

1 жовтня 2023 рік

13:00. Минай - Оболонь - 0:1

15:00. Кривбас - Рух - 1:3

17:00. Колос - Полісся - 0:0

19:00. Динамо - Олександрія - 4:2

Поточна турнірна таблиця:

2 жовтня 2023 рік

17:00. Дніпро-1 - Металіст 1925

10 тур. 7 жовтня 2023 рік

Оболонь - Металіст 1925

Кривбас - Чорноморець

ЛНЗ - Олександрія

Колос - Ворскла

Дніпро-1 - Верес

Полісся - Динамо

Рух - Минай

Зоря - Шахтар

11 тур. 21 жовтня 2023 рік

Чорноморець - Минай

Металіст 1925 - Кривбас

Олександрія - Колос

Ворскла - Поілсся

Оболонь - Зоря

Динамо - Дніпро-1

Верес - Рух

Шахтар - ЛНЗ

12 тур. 28 жовтня 2023 рік

ЛНЗ - Оболонь

Минай - Верес

Ворскла - Металіст 1925

Кривбас - Дніпро-1

Зоря - Полісся

Колос - Динамо

Рух - Олександрія

Чорноморець - Шахтар

13 тур. 4 листопада 2023 рік

Металіст 1925 - Чорноморець

ЛНЗ - Колос

Полісся - Кривбас

Минай - Ворскла

СК Дніпро-1 - Олександрія

Верес - Зоря

Рух - Оболонь

Динамо - Шахтар

14 тур. 11 листопада 2023 рік

Полісся - Металіст 1925

Колос - Минай

Олександрія - Верес

Оболонь - Ворскла

Зоря - ЛНЗ

Кривбас - Динамо

Чорноморець - Рух

Шахтар - Дніпро-1

15 тур. 25 листопада 2023 рік

Верес - Металіст 1925

Минай - Кривбас

Олександрія - Оболонь

Ворскла - ЛНЗ

Дніпро-1 - Чорноморець

Колос - Зоря

Динамо - Рух

Шахтар - Полісся

Друге коло

16 тур. 2 грудня 2023 рік

Полісся - Верес

Чорноморець - ЛНЗ

Колос - Оболонь

Кривбас - Олександрія

Дніпро-1 - Ворскла

Минай - Динамо

Зоря - Рух

Шахтар - Металіст 1925

17 тур. 9 грудня 2023 рік

Чорноморець - Колос

ЛНЗ - Минай

Металіст 1925 - Олександрія

Полісся - Дніпро-1

Кривбас - Зоря

Динамо - Оболонь

Ворскла - Рух

Шахтар - Верес

18 тур. 24 лютого 2024 рік

Оболонь - Чорноморець

Верес - Колос

ЛНЗ - Кривбас

Дніпро-1 - Минай

Зоря - Ворскла

Металіст 1925 - Динамо

Рух - Полісся

Олександрія - Шахтар

19 тур. 2 березня 2024 рік

Полісся - ЛНЗ

Минай - Металіст 1925

Ворскла - Верес

Оболонь - Дніпро-1

Олександрія - Зоря

Динамо - Чорноморець

Колос - Рух

Шахтар - Кривбас

20 тур. 9 березня 2024 рік

Металіст 1925 - ЛНЗ

Кривбас - Оболонь

Полісся - Олександрія

Чорноморець - Ворскла

Зоря - Минай

Верес - Динамо

Дніпро-1 - Рух

Шахтар - Колос

21 тур. 16 березня 2024 рік

Оболонь - Полісся

Чорноморець - Верес

Кривбас - Колос

Олександрія - Ворскла

ЛНЗ - Дніпро-1

Динамо - Зоря

Металіст 1925 - Рух

Шахтар - Минай

22 тур. 30 березня 2024 рік

Полісся - Чорноморець

Верес - Кривбас

Минай - Олександрія

Колос - Дніпро-1

Зоря - Металіст 19256

Восркла - Динамо

Рух - ЛНЗ

Оболонь - Шахтар

23 тур. 6 квітня 2024 рік

Верес - Оболонь

Колос - Металіст 1925

Минай - Полісся

Чорноморець - Олександрія

Кривбас - Ворскла

Дніпро-1 - Зоря

Динамо - ЛНЗ

Шахтар - Рух

24 тур. 13 квітня 2024 рік

ЛНЗ - Верес

Полісся - Колос

Оболонь - Минай

Металіст 1925 - Дніпро-1

Зоря - Чорноморець

Олександрія - Динамо

Рух - Кривбас

Ворскла - Шахтар

25 тур. 20 квітня 2024 рік

Металіст 1925 - Оболонь

Чорноморець - Кривбас

Олександрія - ЛНЗ

Ворскла - Колос

Верес - Дніпро-1

Динамо - Полісся

минай - Рух

Шахтар - Зоря

26 тур. 27 квітня 2024 рік

Минай - Чорноморець

Кривбас - Металіст 1925

Колос - Олександрія

Полісся - Ворскла

Зоря - Оболонь

Дніпро-1 - Динамо

Рух - Верес

ЛНЗ - Шахтар

27 тур. 4 травня 2024 рік

Оболонь - ЛНЗ

Верес - Минай

Металіст 1925 - Ворскла

Дніпро-1 - Кривбас

Полісся - Зоря

Динамо - Колос

Олександрія - Рух

Шахтар - Чорноморець

28 тур. 11 травня 2024 рік

Чорноморець - Металіст 1925

Колос - ЛНЗ

Кривбас - Полісся

Ворскла - Минай

Олександрія - СК Дніпро-1

Зоря - Верес

Оболонь - Рух

Шахтар - Динамо

29 тур. 18 травня 2024 рік

Металіст 1925 - Полісся

Минай - Колос

Верес - Олександрія

Ворскла - Оболонь

ЛНЗ - Зоря

Динамо - Кривбас

Рух - Чорноморець

Дніпро-1 - Шахтар

30 тур. 25 травня 2024 рік