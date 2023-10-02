Головне
Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 1035
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 21:32 8642
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:26 311
Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ
Вчора 18:53 277
Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ
Вчора 17:32 931
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:19 351
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Вчора 15:11 633
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні
Вчора 15:03 13423
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 14:44 13043
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 14:25 23750
Прямі трансляції

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 06:13 25505 0
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця
#Верес, #Ворскла, #Динамо Київ, #Зоря, #Колос, #Кривбас, #ЛНЗ, #Металіст 1925, #Минай, #Оболонь, #Олександрія, #Полісся, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів УПЛ-2023/24:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Колос - 0:0
  • 19:00. Верес - Полісся - 0:2

29 липня 2023 рік

  • 15:00. Рух - Зоря - 2:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Шахтар - 1:2

30 липня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Чорноморець - 0:2
  • 17:00. Динамо - Минай - 4:1
  • 19:00. Олександрія - Кривбас - 1:0
  • Ворскла - Дніпро-1 - перенесено

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

2 тур.

2 серпня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Шахтар - 1:1

4 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Динамо - 2:4

5 серпня 2023 рік

  • 15:00. Минай - ЛНЗ - 0:3
  • 19:00. Олександрія - Металіст 1925 - 1:0

6 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Полісся - 2:1
  • 17:00. Колос - Чорноморець - 2:0
  • 17:00. Зоря - Кривбас - 1:3
  • 19:00. Рух - Ворскла - 4:1

3 тур.

12 серпня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Колос - Верес - 2:0
  • 17:00. Полісся - Рух - 0:1

13 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Дніпро-1 - 1:1
  • 15:00. Ворскла - Зоря - 1:2
  • 17:00. Кривбас - ЛНЗ - 2:0

14 серпня 2023 рік

  • 17:00. Шахтар - Олександрія - 2:1
  • Матч Динамо - Металіст 1925 перенесено

4 тур. 18 серпня 2023 рік

  • 17:00. ЛНЗ - Полісся - 1:2
  • 19:00. Зоря - Олександрія - 0:0

19 серпня 2023 рік

  • 15:00. Верес - Ворскла - 1:2
  • 17:00. Металіст 1925 - Минай - 1:0
  • 19:00. Рух - Колос - 1:1

20 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Оболонь - 1:2
  • 17:00. Чорноморець - Динамо - 3:2
  • 19:00. Кривбас - Шахтар - 3:3

5 тур. 26 серпня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Металіст 1925 - 0:1
  • 17:00. Олександрія - Полісся - 0:3

27 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Зоря - 1:1
  • 15:00. Колос - Шахтар - 0:2
  • 17:00. Ворскла - Чорноморець - 2:1

28 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Кривбас - 0:0

Матчі Динамо - Верес та Рух - Дніпро-1 перенесено

6 тур. 1 вересня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Чорноморець - 3:1

2 вересня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Шахтар - 1:4
  • 15:00. Полісся - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Ворскла - Олександрія - 1:0

3 вересня 2023 рік

  • 13:00. Дніпро-1 - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Колос - Кривбас - 0:3
  • 19:00. Рух - Металіст 1925 - 1:1
  • Матч Зоря - Динамо перенесено

7 тур. 15 вересня 2023 рік

  • 18:30. Металіст 1925 - Зоря - 2:1

16 вересня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Полісся - 1:0
  • 17:00. Шахтар - Оболонь - 1:0
  • 19:00. Олександрія - Минай - 1:1

17 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Рух - 2:1
  • 15:00. Дніпро-1 - Колос - 1:1
  • 17:00. Кривбас - Верес - 2:1

18 вересня 2023 рік

  • 17:00. Динамо - Ворскла - 2:0

8 тур. 22 вересня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Верес - 0:0
  • 19:00. Олександрія - Чорноморець - 1:5

23 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Динамо - 2:4
  • 15:00. Полісся - Минай - 2:1
  • 17:00. Ворскла - Кривбас - 1:4
  • 19:00. Рух - Шахтар - 1:1

24 вересня 2023 рік

  • 15:00. Зоря - Дніпро-1 - 0:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Колос - 0:0

9 тур. 30 вересня 2023 рік

  • 15:00. Верес - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Шахтар - Ворскла - 1:2
  • 19:00. Чорноморець - Зоря - 0:0

1 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Оболонь - 0:1
  • 15:00. Кривбас - Рух - 1:3
  • 17:00. Колос - Полісся - 0:0
  • 19:00. Динамо - Олександрія - 4:2

Поточна турнірна таблиця:

2 жовтня 2023 рік

  • 17:00. Дніпро-1 - Металіст 1925

10 тур. 7 жовтня 2023 рік

  • Оболонь - Металіст 1925
  • Кривбас - Чорноморець
  • ЛНЗ - Олександрія
  • Колос - Ворскла
  • Дніпро-1 - Верес
  • Полісся - Динамо
  • Рух - Минай
  • Зоря - Шахтар

11 тур. 21 жовтня 2023 рік

  • Чорноморець - Минай
  • Металіст 1925 - Кривбас
  • Олександрія - Колос
  • Ворскла - Поілсся
  • Оболонь - Зоря
  • Динамо - Дніпро-1
  • Верес - Рух
  • Шахтар - ЛНЗ

12 тур. 28 жовтня 2023 рік

  • ЛНЗ - Оболонь
  • Минай - Верес
  • Ворскла - Металіст 1925
  • Кривбас - Дніпро-1
  • Зоря - Полісся
  • Колос - Динамо
  • Рух - Олександрія
  • Чорноморець - Шахтар

13 тур. 4 листопада 2023 рік

  • Металіст 1925 - Чорноморець
  • ЛНЗ - Колос
  • Полісся - Кривбас
  • Минай - Ворскла
  • СК Дніпро-1 - Олександрія
  • Верес - Зоря
  • Рух - Оболонь
  • Динамо - Шахтар

14 тур. 11 листопада 2023 рік

  • Полісся - Металіст 1925
  • Колос - Минай
  • Олександрія - Верес
  • Оболонь - Ворскла
  • Зоря - ЛНЗ
  • Кривбас - Динамо
  • Чорноморець - Рух
  • Шахтар - Дніпро-1

15 тур. 25 листопада 2023 рік

  • Верес - Металіст 1925
  • Минай - Кривбас
  • Олександрія - Оболонь
  • Ворскла - ЛНЗ
  • Дніпро-1 - Чорноморець
  • Колос - Зоря
  • Динамо - Рух
  • Шахтар - Полісся

Друге коло

16 тур. 2 грудня 2023 рік

  • Полісся - Верес
  • Чорноморець - ЛНЗ
  • Колос - Оболонь
  • Кривбас - Олександрія
  • Дніпро-1 - Ворскла
  • Минай - Динамо
  • Зоря - Рух
  • Шахтар - Металіст 1925

17 тур. 9 грудня 2023 рік

  • Чорноморець - Колос
  • ЛНЗ - Минай
  • Металіст 1925 - Олександрія
  • Полісся - Дніпро-1
  • Кривбас - Зоря
  • Динамо - Оболонь
  • Ворскла - Рух
  • Шахтар - Верес

18 тур. 24 лютого 2024 рік

  • Оболонь - Чорноморець
  • Верес - Колос
  • ЛНЗ - Кривбас
  • Дніпро-1 - Минай
  • Зоря - Ворскла
  • Металіст 1925 - Динамо
  • Рух - Полісся
  • Олександрія - Шахтар

19 тур. 2 березня 2024 рік

  • Полісся - ЛНЗ
  • Минай - Металіст 1925
  • Ворскла - Верес
  • Оболонь - Дніпро-1
  • Олександрія - Зоря
  • Динамо - Чорноморець
  • Колос - Рух
  • Шахтар - Кривбас

20 тур. 9 березня 2024 рік

  • Металіст 1925 - ЛНЗ
  • Кривбас - Оболонь
  • Полісся - Олександрія
  • Чорноморець - Ворскла
  • Зоря - Минай
  • Верес - Динамо
  • Дніпро-1 - Рух
  • Шахтар - Колос

21 тур. 16 березня 2024 рік

  • Оболонь - Полісся
  • Чорноморець - Верес
  • Кривбас - Колос
  • Олександрія - Ворскла
  • ЛНЗ - Дніпро-1
  • Динамо - Зоря
  • Металіст 1925 - Рух
  • Шахтар - Минай

22 тур. 30 березня 2024 рік

  • Полісся - Чорноморець
  • Верес - Кривбас
  • Минай - Олександрія
  • Колос - Дніпро-1
  • Зоря - Металіст 19256
  • Восркла - Динамо
  • Рух - ЛНЗ
  • Оболонь - Шахтар

23 тур. 6 квітня 2024 рік

  • Верес - Оболонь
  • Колос - Металіст 1925
  • Минай - Полісся
  • Чорноморець - Олександрія
  • Кривбас - Ворскла
  • Дніпро-1 - Зоря
  • Динамо - ЛНЗ
  • Шахтар - Рух

24 тур. 13 квітня 2024 рік

  • ЛНЗ - Верес
  • Полісся - Колос
  • Оболонь - Минай
  • Металіст 1925 - Дніпро-1
  • Зоря - Чорноморець
  • Олександрія - Динамо
  • Рух - Кривбас 
  • Ворскла - Шахтар

25 тур. 20 квітня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Оболонь
  • Чорноморець - Кривбас
  • Олександрія - ЛНЗ
  • Ворскла - Колос
  • Верес - Дніпро-1
  • Динамо - Полісся
  • минай - Рух
  • Шахтар - Зоря

26 тур. 27 квітня 2024 рік

  • Минай - Чорноморець
  • Кривбас - Металіст 1925
  • Колос - Олександрія
  • Полісся - Ворскла
  • Зоря - Оболонь
  • Дніпро-1 - Динамо
  • Рух - Верес
  • ЛНЗ - Шахтар

27 тур. 4 травня 2024 рік

  • Оболонь - ЛНЗ
  • Верес - Минай
  • Металіст 1925 - Ворскла
  • Дніпро-1 - Кривбас
  • Полісся - Зоря
  • Динамо - Колос
  • Олександрія - Рух
  • Шахтар - Чорноморець

28 тур. 11 травня 2024 рік

  • Чорноморець - Металіст 1925
  • Колос - ЛНЗ
  • Кривбас - Полісся
  • Ворскла - Минай
  • Олександрія - СК Дніпро-1
  • Зоря - Верес
  • Оболонь - Рух
  • Шахтар - Динамо

29 тур. 18 травня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Полісся
  • Минай - Колос
  • Верес - Олександрія
  • Ворскла - Оболонь
  • ЛНЗ - Зоря
  • Динамо - Кривбас
  • Рух - Чорноморець
  • Дніпро-1 - Шахтар

30 тур. 25 травня 2024 рік

  • Кривбас - Минай
  • Оболонь - Олександрія
  • ЛНЗ - Ворскла
  • Чорноморець - Дніпро-1
  • Зоря - Колос
  • Рух - Динамо
  • Полісся - Шахтар
  • Металіст 1925 - Верес
Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 13423
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15708
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 23750
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18915
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23998
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 13043
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43027
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18249
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20147 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49394
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28050
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82386