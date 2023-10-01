Осімхен: Неаполітанці дали мені стільки любові, що я не дозволю нікому стати між нами

У нападника Наполі Віктора Осімхен незважаючи на скандал навколо роликів в TikTok з його участю не зменшилася любов до емблеми клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Приїхати до Неаполя у 2020 році було для мене чудовим рішенням. Неаполітанці дали мені стільки любові і доброти, і я не дозволю нікому стати між нами. Пристрасть неаполітанського народу підживлює мій вогонь, який завжди гріє в моєму серці та душі. А моя любов до емблеми є непохитною, і я ношу її з гордістю. FORZA NAPOLI SEMPRE!", - зазначив Осімхен.

Нагадаємо Осімхен став об'єктом двох відеороликів, розміщених на офіційному акаунті Наполі в TikTok, в одному з яких висміювався його промах із пенальті в матчі з Болоньєю, а в другому його порівнювали з кокосом.

Примітно, що сьогодні клуб офіційно звільнив керівника відділу соціальних мереж Алессіо Фортіно, який був відповідальним за ці ролики.