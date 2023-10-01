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Наполі звільнив керівника відділу соціальних мереж після скандальних відео з Осімхеном

Здається конфлікт вичерпано
Сьогодні 18:41 252 0
Наполі звільнив керівника відділу соціальних мереж після скандальних відео з Осімхеном
#Наполі

Джерело - UA-футбол.

Наполі звільнив керівника відділу соціальних мереж Алессіо Фортіно після того, як у соціальних мережах клубу було розміщено відео з Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє football-italia.net.

Осімхен став об'єктом двох відеороликів, розміщених на офіційному акаунті Наполі в TikTok, в одному з яких висміювався його промах із пенальті в матчі з Болоньєю, а в другому його порівнювали з кокосом.

Ця ситуація розлютила найкращого бомбардира минулого сезону, а також засмутила низку його близьких колег, уболівальників і представників влади в його рідній країні Нігерії.

У результаті Фортіно, який пропрацював у Наполі два з половиною роки, залишив свою посаду. Важливо зазначити, що, як зазначає Calciomercato.com, Фортіно не сам створив відео, а той, хто це зробив, уже особисто вибачився перед самим Осімхеном.

Фортіно опублікував заяву, в якій повідомив про свій відхід з Наполі, але в ній не було жодних посилань на Осімхена або пости на TikTok.

"Сьогодні, після 805 днів, моя професійна пригода в Наполі добігає кінця. Для багатьох ця робота була б мрією, для мене ж вона була щоденною реальністю. Реальністю, побудованою на самовіддачі і підживлюваною постійним бажанням вчитися", - зазначив Фортіно.

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