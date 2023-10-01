Наполі звільнив керівника відділу соціальних мереж після скандальних відео з Осімхеном

Джерело - UA-футбол.
Наполі звільнив керівника відділу соціальних мереж Алессіо Фортіно після того, як у соціальних мережах клубу було розміщено відео з Віктором Осімхеном.
Про це повідомляє football-italia.net.
Осімхен став об'єктом двох відеороликів, розміщених на офіційному акаунті Наполі в TikTok, в одному з яких висміювався його промах із пенальті в матчі з Болоньєю, а в другому його порівнювали з кокосом.
Ця ситуація розлютила найкращого бомбардира минулого сезону, а також засмутила низку його близьких колег, уболівальників і представників влади в його рідній країні Нігерії.
У результаті Фортіно, який пропрацював у Наполі два з половиною роки, залишив свою посаду. Важливо зазначити, що, як зазначає Calciomercato.com, Фортіно не сам створив відео, а той, хто це зробив, уже особисто вибачився перед самим Осімхеном.
Фортіно опублікував заяву, в якій повідомив про свій відхід з Наполі, але в ній не було жодних посилань на Осімхена або пости на TikTok.
"Сьогодні, після 805 днів, моя професійна пригода в Наполі добігає кінця. Для багатьох ця робота була б мрією, для мене ж вона була щоденною реальністю. Реальністю, побудованою на самовіддачі і підживлюваною постійним бажанням вчитися", - зазначив Фортіно.