Рунич оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух здобув вольову виїзну перемогу над Кривбасом.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 1 жовтня

Кривбас - Рух 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Ілич (пен), 1:1 - 63 Рунич, 1:2 - 66 Климчук (пен), 1:3 - 68 Рунич

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Задерака (Кузик, 69), Ілич (По, 86), Бізімана (Татарков, 69), Вакулко, Хомченовський, Луньов (Приходько, 41)

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Плюман, 62), Сапуга, Пастух (Холод, 89), Теслюк (Квасниця, 54), Лях (Руніч, 54), Климчук

Попередження: Приходько, 81 - Лях, 26; Ледвій, 74; Роман, 85

Раніше Оболонь на виїзді здолала Минай у матчі 9-го туру УПЛ.

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