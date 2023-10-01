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Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ

Сьогодні 15:11 178 0
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Минай, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги Минай вдома зазнав поразки від Оболоні. 

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь київської команди.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 1 жовтня

Минай - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Тарануха

Минай: Бандура, Булеза, Немчанінов, Кравчук, Чуєв (Солдат 73), Дмитрук (Гечев 80), Одарюк (Голуб 57), Твердохліб, Вітенчук, Кораблін, Гунічев (Рогозинський 73)

Оболонь: Рибка, Прокопенко (Дубко 84), Лукʼянчук, Приймак, Нагієв, Груша (Осман 56), Мороз, Черненко (Косовський 63), Мединський (Вовкун 84), Краснопір, Суханов (Тарануха 56)

Попередження: Рогозинський 87 - Лук'янчук 53

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