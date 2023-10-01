Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги Минай вдома зазнав поразки від Оболоні.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь київської команди.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 1 жовтня
Минай - Оболонь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Тарануха
Минай: Бандура, Булеза, Немчанінов, Кравчук, Чуєв (Солдат 73), Дмитрук (Гечев 80), Одарюк (Голуб 57), Твердохліб, Вітенчук, Кораблін, Гунічев (Рогозинський 73)
Оболонь: Рибка, Прокопенко (Дубко 84), Лукʼянчук, Приймак, Нагієв, Груша (Осман 56), Мороз, Черненко (Косовський 63), Мединський (Вовкун 84), Краснопір, Суханов (Тарануха 56)
Попередження: Рогозинський 87 - Лук'янчук 53