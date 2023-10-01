Нападник Альмерії оформив хет-трик за 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

1 жовтня у 8 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 1 жовтня

Альмерія - Гранада 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 41 Суарес, 2:0 - 44 Суарес, 3:0 - 45+1 Суарес, 3:1 - 65 Сарагоса, 3:2 - 70 Санчес, 3:3 - 86 Узуні

Алавес - Осасуна 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Арнайс, 0:2 - 90 Будімір

Атлетіко - Кадіс 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Пірес, 0:2 - 27 Марті, 1:2 - 32 Корреа, 2:2 - 46 Моліна, 3:2 - 67 Корреа

Бетіс - Валенсія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Діао, 2:0 - 52 Рока, 3:0 - 85 Абде

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Валенсії і був замінений у перерві гри.