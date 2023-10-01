Клопп: Я ніколи не бачив такої гри з найбільш божевільними рішеннями

Клопп прокоментував поразку від Тоттенгема

Джерело - BBC.

Арбітри ВАР зробили кілька помилок у матчі 7-го туру АПЛ Тоттенгем - Ліверпуль (2:1).

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Люди можуть подумати, що через пізній пропущений гол ми нічого не отримали з цієї гри, але це неправда. Ми не отримали результату, але я дізнався багато про моїх хлопців. Я пишаюся ними. Менталітет був неперевершеним. З вісьмома польовими гравцями важко грати. У нас після двох вилучень були моменти, але не такі небезпечні, як раніше. Багато речей нам не вдавалися. Це справді важко, коли нічого не виходить.

Актуально: Ліверпуль цікавиться нападником Боруссії

Щодо ВАР та суддівських рішень, то для нас нічого не змінилося. Мені це не потрібно, я це бачив, я знаю, хто припустився помилки. Вони не зробили це навмисно, я це знаю, але помилки все одно трапляються. Якщо ми хочемо поговорити про це, то зробімо це правильно, а не створюючи заголовки з емоційними спічами тренерів. Ось у чому проблема. У нас так багато проблем.

Також: Ліверпуль продовжив контракт із захисником

Коли ви востаннє бачили гру 11 проти 9? І ми були близькі до 11 проти 8. Але жорстоких фолів не було. Ми не били гравців ногами чи ще щось. Хлопці провели супернапружену гру. Просто божевільно, як важко ми боролися. Ніколи я так не пишався командою, як сьогодні. Я ніколи не бачив такої гри з найбільш несправедливими обставинами, божевільними рішеннями.

Читайте: Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Лутоном

Ми забили автогол, це дуже важко прийняти, але я справді пишаюся командою. Перша червона картка: Кертіс Джонс просто наступив на м’яч та залишив поле. Першої жовтої картки Діогу Жоти теж не мало бути. Скасований гол Луїса Діаса - це не офсайд. Вони неправильно намалювали свої лінії", - сказав Клопп.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!