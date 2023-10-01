Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 2287
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:11 177
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні
Сьогодні 15:03 13152
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 14:44 12533
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 14:25 23215
NAVI перемогли Monte на шляху до фіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 10:42 322
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 709
Росіянин Гассієв поступився Валліну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 09:30 486
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:44 1047
Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів
Сьогодні 08:35 451
Прямі трансляції

Клопп: Я ніколи не бачив такої гри з найбільш божевільними рішеннями

Клопп прокоментував поразку від Тоттенгема
Сьогодні 15:41 212 0
Клопп: Я ніколи не бачив такої гри з найбільш божевільними рішеннями
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Тоттенгем

Джерело - BBC.

Арбітри ВАР зробили кілька помилок у матчі 7-го туру АПЛ Тоттенгем - Ліверпуль (2:1).

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Люди можуть подумати, що через пізній пропущений гол ми нічого не отримали з цієї гри, але це неправда. Ми не отримали результату, але я дізнався багато про моїх хлопців. Я пишаюся ними. Менталітет був неперевершеним. З вісьмома польовими гравцями важко грати. У нас після двох вилучень були моменти, але не такі небезпечні, як раніше. Багато речей нам не вдавалися. Це справді важко, коли нічого не виходить.

  Актуально: Ліверпуль цікавиться нападником Боруссії

Щодо ВАР та суддівських рішень, то для нас нічого не змінилося. Мені це не потрібно, я це бачив, я знаю, хто припустився помилки. Вони не зробили це навмисно, я це знаю, але помилки все одно трапляються. Якщо ми хочемо поговорити про це, то зробімо це правильно, а не створюючи заголовки з емоційними спічами тренерів. Ось у чому проблема. У нас так багато проблем.

  Також: Ліверпуль продовжив контракт із захисником

Коли ви востаннє бачили гру 11 проти 9? І ми були близькі до 11 проти 8. Але жорстоких фолів не було. Ми не били гравців ногами чи ще щось. Хлопці провели супернапружену гру. Просто божевільно, як важко ми боролися. Ніколи я так не пишався командою, як сьогодні. Я ніколи не бачив такої гри з найбільш несправедливими обставинами, божевільними рішеннями.

  Читайте: Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Лутоном

Ми забили автогол, це дуже важко прийняти, але я справді пишаюся командою. Перша червона картка: Кертіс Джонс просто наступив на м’яч та залишив поле. Першої жовтої картки Діогу Жоти теж не мало бути. Скасований гол Луїса Діаса - це не офсайд. Вони неправильно намалювали свої лінії", - сказав Клопп.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 23215
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18720
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 2787 1
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 2776
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 13152
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 12533
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23288 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41970 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25692
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15592 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40740 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22827