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Ліверпуль цікавиться нападником Боруссії

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Сьогодні 18:15 211 0
Ліверпуль цікавиться нападником Боруссії
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Мален, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - sport.ua.

Нідерландський нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален зацікавив Ліверпуль.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

24-річний гравець цікавий особисто головному тренеру команди Юргену Клоппу. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця збірної Нідерландів у 28 мільйонів євро, але Боруссія хоче продати його за приблизно 60 млн.

У цьому сезоні на рахунку Доніелля Малена 7 матчів за "джмелів", у яких він відзначився 4 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Раніше Салах встановив унікальне досягнення в АПЛ.

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