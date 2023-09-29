Ліверпуль цікавиться нападником Боруссії

Ліверпуль підписати нападника

Нідерландський нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален зацікавив Ліверпуль.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

24-річний гравець цікавий особисто головному тренеру команди Юргену Клоппу. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця збірної Нідерландів у 28 мільйонів євро, але Боруссія хоче продати його за приблизно 60 млн.

У цьому сезоні на рахунку Доніелля Малена 7 матчів за "джмелів", у яких він відзначився 4 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Раніше Салах встановив унікальне досягнення в АПЛ.