Гаттузо: Було б краще, якби в Марселя не було матчу Ліги Європи

Гаттузо прокоментував поразку від Монако

Марселю було б набагато краще без участі в Лізі Європи.

Про це заявив головний тренер команди Дженнаро Гаттузо після поразки від Монако (2:3).

"Ми не можемо радіти, коли програємо, це точно. Повинні грати краще, пропустили три голи, яких могли уникнути. Під час одного з м'ячів ми заснули, у третьому допустили ситуацію з виходом три у два. Це дрібниці, які потрібно швидко вдосконалювати, інакше буде дуже важко вигравати матчі. Помітив залученість з боку гравців, це приємно. Були хороші речі, але повинні розвиватися.

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У захисті треба було зіграти ліпше. Пропустили другий гол з 9 метрів, цього треба уникати. Можемо не пропускати такі м’ячі, але для цього повинні грати зосередженіше та уважніше. Нам потрібно прогресувати з тактичної точки зору. Зробили кілька помилок, але дрібні деталі зробили різницю.

Очевидно, у нас не так багато часу перед Лігою Європи. Але треба грати у єврокубку, ставитися з повагою до цих матчів. Було б набагато краще, якби у нас не було Ліги Європи. У нас мало часу, ми повинні впоратися, швидко зрозуміти, що робити", - сказав Гаттузо.

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