﻿Жирона - Реал Мадрид 0:3: огляд матчу

Огляд матчу ﻿Жирона - Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У межах 8-го туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома поступилась Реалу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 30 вересня

Жирона - Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Хоселу, 0:2 - 21 Чуамені, 0:3 - 71 Беллінгем

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на початку другої половини гри (Циганков на 46-й, Довбик на 60-й хвилині). Водночас український голкіпер Реала Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!