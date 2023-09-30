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﻿Жирона - Реал Мадрид 0:3: огляд матчу

Огляд матчу ﻿Жирона - Реал Мадрид
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﻿Жирона - Реал Мадрид 0:3: огляд матчу
#Жирона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У межах 8-го туру іспанської Ла-Ліги Жирона вдома поступилась Реалу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 30 вересня

Жирона - Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Хоселу, 0:2 - 21 Чуамені, 0:3 - 71 Беллінгем

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на початку другої половини гри (Циганков на 46-й, Довбик на 60-й хвилині). Водночас український голкіпер Реала Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

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