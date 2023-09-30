Головне
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 937
Шахтар може звільнити ван Леувена
Сьогодні 22:37 225
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Сьогодні 21:38 631
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:29 1014
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 20:55 185
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Сьогодні 20:11 1609
Епіцентр зіграв внічию з Металістом, Буковина дотиснула Ниву: результати 10 туру Першої ліги
Сьогодні 17:27 300
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 304
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 2884
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 1210
Прямі трансляції

Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги

Результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:29 1014 0
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 8-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 30 вересня

Хетафе - Вільярреал 0:0

Вільярреал із 23-ї хвилини грав у меншості - пряму червону картку отримав Баена.

Райо Вальєкано - Мальорка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Гарсія, 1:1 - 44 Мурікі, 1:2 - 59 Санчес, 2:2 - 90+2 Фалькао

Жирона - Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Хоселу, 0:2 - 21 Чуамені, 0:3 - 71 Беллінгем

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на початку другої половини гри (Циганков на 46-й, Довбик на 60-й хвилині). Водночас український голкіпер Реала Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

Сьогодні відбудеться ще один матч:

22:00 Реал Сосьєдад - Атлетік

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 1609
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 2884
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні 1210
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1672
Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну 1525
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1733
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22818
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56222 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33830
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18245
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300910
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56989