Ван Леувен: У нас є проблеми з реалізацією

Шахтар не використав свої моменти у матч проти Ворскли (1:2).

Про це розповів головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Спочатку були два дуже хороших моменти, які не реалізував Кащук. Ми могли їх реалізувати, не розумію, чому так вийшло. А потім у Ворскли був шанс. У нас є проблеми з реалізацією. Якщо створюємо момент - його треба реалізовувати.

Після цього був пенальті, що стало наслідком поганої гри в обороні у штрафному майданчику. Це була проста ситуація. Після цього стало 0:1, гра сповільнилася. Коли зробили 1:1, старалися грати організованіше, щоб забити 2-й гол. Але знову погано зіграли в обороні, коли пропустили.

У кінці гри випустили ще одного форварда, щоб забити. Треба було зробити все необхідне, щоб забити.

Водночас Ворскла реалізувала моменти, які були", - сказав ван Леувен.