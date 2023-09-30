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Ван Леувен: У нас є проблеми з реалізацією

Патрік ван Леувен прокоментував поразку від Ворскли
Сьогодні 20:38 134 0
Ван Леувен: У нас є проблеми з реалізацією
#Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - tribuna.com.

Шахтар не використав свої моменти у матч проти Ворскли (1:2).

Про це розповів головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Спочатку були два дуже хороших моменти, які не реалізував Кащук. Ми могли їх реалізувати, не розумію, чому так вийшло. А потім у Ворскли був шанс. У нас є проблеми з реалізацією. Якщо створюємо момент - його треба реалізовувати.

Після цього був пенальті, що стало наслідком поганої гри в обороні у штрафному майданчику. Це була проста ситуація. Після цього стало 0:1, гра сповільнилася. Коли зробили 1:1, старалися грати організованіше, щоб забити 2-й гол. Але знову погано зіграли в обороні, коли пропустили.

У кінці гри випустили ще одного форварда, щоб забити. Треба було зробити все необхідне, щоб забити.

Водночас Ворскла реалізувала моменти, які були", - сказав ван Леувен.

Нагадаємо, Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ.

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