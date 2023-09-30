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Скрипник: Виграли й дуже задоволені

Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Шахтарем
Сьогодні 19:41 199 0
Скрипник: Виграли й дуже задоволені
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла терпіла та шукала свої шанси у матчі 9 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник у коментарі УПЛ ТБ.

"Може лише подякувати моїм хлопцям. Перемога в середу додала нам упевненості. Ми розуміли, що грати без м’яча буде дуже складно. Терпіли та шукали свої шанси попереду.

Оскільки ми виграли, то я задоволений фізичним станом своїх підопічних. Його вистачило, щоб обіграти Шахтар. Однак усе одно Шахтар є Шахтар. Разом з Динамо це флагмани українського футболу. Це додасть нам ще більше впевненості.

Нестеренку ще дуже складно грати з такими суперниками. Однак хлопець розвивається. Він заслужив це працею на тренуваннях. Це наша маленька зірочка, але для того, щоб бути великою зірочкою, треба ще більше працювати", - відзначив Скрипник.

Раніше Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ.

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