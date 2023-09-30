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Гвардіола: Барселона не платила суддям

Пеп Гвардіола прокоментував звинувачення Барселони в корупції.
Сьогодні 22:52 135 0
Гвардіола: Барселона не платила суддям
Фото - Getty Images
#Барселона, #Жузеп Гвардіола

Джерело - isport.ua.

Барселона ніколи не підкуповувала суддів, клуб перемагав з іншої причини.

Про це розповів екстренер іспанського клубу Жузеп Гвардіола.

"Почекаємо і побачимо. Нехай триває судовий процес. Я не занурений у це, нічого не бачив і не читав.

Але я точно не бачив, щоб Барселона платила суддям, щоб отримати вигоду від цього. Не бачив такого. Ось чому я хочу почекати, перш ніж висловити свою думку, тому що Барселона захищатиме свою позицію. Подивимося.

У чому я впевнений, так це в тому, що Барселона в наш час перемагала тому, що була кращою за суперників. У цьому я переконаний. Ми вигравали, тому що були набагато кращими за суперників.

Суд вирішить, що сталося насправді", - розповів Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності.

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