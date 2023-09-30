Гвардіола: Барселона не платила суддям

Барселона ніколи не підкуповувала суддів, клуб перемагав з іншої причини.

Про це розповів екстренер іспанського клубу Жузеп Гвардіола.

"Почекаємо і побачимо. Нехай триває судовий процес. Я не занурений у це, нічого не бачив і не читав.

Але я точно не бачив, щоб Барселона платила суддям, щоб отримати вигоду від цього. Не бачив такого. Ось чому я хочу почекати, перш ніж висловити свою думку, тому що Барселона захищатиме свою позицію. Подивимося.

У чому я впевнений, так це в тому, що Барселона в наш час перемагала тому, що була кращою за суперників. У цьому я переконаний. Ми вигравали, тому що були набагато кращими за суперників.

Суд вирішить, що сталося насправді", - розповів Гвардіола.