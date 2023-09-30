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Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях

Футболістам подобається такий підхід
Сьогодні 15:42 380 0
Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях
#Марсель, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Get French Football News.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо вдавався до жорстких методів роботи у перші дні свого перебування в новій команді.

Про це повідомляє Get Football News France.

Під час тренувань італієць іноді б'є своїх підопічних, однак це не є ознакою агресії чи розчарування, а розглядається як спосіб привітати гравців з успішними діями.

Самим футболістам подобається такий підхід. Гравці звикли до інтенсивного та агресивного стилю тренувань за часів Тудора, і тому методи нового коуча не надто відрізняються.

Нагадаємо, Зідан відмовився очолити Марсель.

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