Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях

Джерело - Get French Football News.
Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо вдавався до жорстких методів роботи у перші дні свого перебування в новій команді.
Про це повідомляє Get Football News France.
Під час тренувань італієць іноді б'є своїх підопічних, однак це не є ознакою агресії чи розчарування, а розглядається як спосіб привітати гравців з успішними діями.
Самим футболістам подобається такий підхід. Гравці звикли до інтенсивного та агресивного стилю тренувань за часів Тудора, і тому методи нового коуча не надто відрізняються.
Нагадаємо, Зідан відмовився очолити Марсель.
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