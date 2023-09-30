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Левченко: Слот не захоче переходити у Шахтар

Тренер Феєнорда не очолюватиме Шахтар
Сьогодні 11:37 149 0
Левченко: Слот не захоче переходити у Шахтар
#Феєнорд, #Шахтар, #Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот не очолить Шахтар.

Про це заявив голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Не знаю, хто і навіщо це розганяє, але думаю, що цю тему закрито. По-перше, сам Феєноорд так просто не відпустить головного тренера. Його сприймають тут максимально серйозно: команда грає у класний футбол, а у самого Слота хороші стосунки з вболівальниками та гравцями.

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По-друге, судячи з мого спілкування з Арне, з усією повагою, але він не захоче переходити у Шахтар - тим більше зараз, коли у нашій країні йде війна. Так, він поважає свою родину та дітей, але гроші для нього не на першому місці.

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Він вважає, що якщо і є сенс переходити, то тільки до сильнішого чемпіонату. При тому, що у травні в нього була пропозиція з Тоттенгема, він продовжив свій контракт вдома, тому що хотів добудувати саме Феєноорд", - відповів Левченко.

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