Верес заробив понад 50 тисяч гривень за трансляцію матчу з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Спонсорами Вереса під час матчу Кубка України проти Шахтаря (0:3) стало близько 2100 людей.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У Чорноморця ця цифра досягла приблизно 1300 за матч з Кривбасом.
Спонсорська передплата діє 30 календарних днів і в обох випадках коштувала 35 грн. Клуби отримують 70% цієї суми. Таким чином, дохід Вереса становив приблизно 51,5 тисячі гривень, а Чорноморця - 32 тисячі.
Раніше Верес оголосив про вихід з телепулу. Матч УПЛ з ЛНЗ також можна буде легально подивитись тільки за спонсорською передплатою.