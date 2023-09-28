Верес заробив понад 50 тисяч гривень за трансляцію матчу з Шахтарем

Верес заробив на Кубку більше за Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Спонсорами Вереса під час матчу Кубка України проти Шахтаря (0:3) стало близько 2100 людей.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У Чорноморця ця цифра досягла приблизно 1300 за матч з Кривбасом.

Спонсорська передплата діє 30 календарних днів і в обох випадках коштувала 35 грн. Клуби отримують 70% цієї суми. Таким чином, дохід Вереса становив приблизно 51,5 тисячі гривень, а Чорноморця - 32 тисячі.

Раніше Верес оголосив про вихід з телепулу. Матч УПЛ з ЛНЗ також можна буде легально подивитись тільки за спонсорською передплатою.