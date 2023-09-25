Салах встановив унікальне досягнення в АПЛ

Черговий рекорд від нападника Ліверпуля

Ліверпуль у матчі шостого туру АПЛ обіграв Вест Гем (3:1).

На 16-й хвилині з пенальті рахунок у матчі відкрив Мохаммед Салах. Таким чином, Салах продовжив свою серію матчів в АПЛ із результативними діями (гол або асист) до позначки в 12 матчів поспіль.

Це дозволило йому встановити унікальне для АПЛ досягнення. Він – перший гравець в історії ліги, який видав за кар'єру вже дві серії з 12 і більше матчів поспіль із результативними діями.

Перша подібна серія Салаха трапилася в період із серпня по грудень 2021 року і в підсумку обірвалася на позначці в 15 матчів.

Нагадаємо, Салах не залишить Ліверпуль найближчим часом.