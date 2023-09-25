Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Сьогодні 15:16 900
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 15:28 36238 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Сьогодні 10:28 3516
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Сьогодні 09:30 332758 4
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Сьогодні 08:47 340
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 21:09 1255
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Вчора 19:12 2774
Металіст 1925 та Колос не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Вчора 18:55 342
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Вчора 17:55 1765
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Вчора 16:53 617
Прямі трансляції

Салах встановив унікальне досягнення в АПЛ

Черговий рекорд від нападника Ліверпуля
Сьогодні 16:25 229 0
Салах встановив унікальне досягнення в АПЛ
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль у матчі шостого туру АПЛ обіграв Вест Гем (3:1).

На 16-й хвилині з пенальті рахунок у матчі відкрив Мохаммед Салах. Таким чином, Салах продовжив свою серію матчів в АПЛ із результативними діями (гол або асист) до позначки в 12 матчів поспіль.

Це дозволило йому встановити унікальне для АПЛ досягнення. Він – перший гравець в історії ліги, який видав за кар'єру вже дві серії з 12 і більше матчів поспіль із результативними діями.

Перша подібна серія Салаха трапилася в період із серпня по грудень 2021 року і в підсумку обірвалася на позначці в 15 матчів.

Нагадаємо, Салах не залишить Ліверпуль найближчим часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО 2774
Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України 3634
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 36238 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 3516
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 332758 4
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження 2886
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40423
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40370 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108898 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 22935 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2989
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27840