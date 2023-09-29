Маркевич: У Першій лізі грати непросто

Карпати мають ресурс, щоб додати під час чемпіонату Першої ліги.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Звичайно, нам хотілося б мати більше очок в активі. Фактично чотири бали ми втратили на рівному місці. Щодо самої гри, то моментами ми виглядали непогано, але поки що цілісної картини, яка б зберігалася протягом 90 хвилин, ще немає.

Помітно, що команда може додавати, тому маємо у цьому аспекті працювати. У Першій лізі грати непросто. Можливо, деколи брак майстерності футболісти компенсують повною самовіддачею. Особливо в матчах проти Карпат. Ми є для них серйозним подразником. Наприклад, у Прем'єр-лізі більш відкритий футбол, команди грають на зустрічних курсах. У Першій лізі такого немає.

Відзначу Епіцентр, з яким ми грали у хороший відкритий футбол. Можливо, ще Агробізнес сповідує такі ж принципи. Це ті команди, які прагнуть грати у пас, не стоять усім складом за лінією м'яча, роблять акцент на атаку. Та більшість наших опонентів діє від оборони. Просто треба звикнути до цього", - розповів Маркевич.