Шериф цікавиться голкіпером Карпат

Голкіпер Карпат може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Воротар Карпат Андрій Кожухар може продовжити кар'єру у Шерифі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Молдавський клуб цікавиться 24-річним голкіпером. Нагадаємо, що за Шериф виступає інший український воротар Максим Коваль.

Також зазначається, що Федерація футболу Молдови планує запропонувати Кожухарю зміну футбольного громадянства. У його кандидатурі особисто зацікавлений головний тренер збірної Молдови Сергій Клещенко.

Відзназимо, що Кожухар народився у Тирасполі. Його контракт з Карпатами спливає влітку наступного року. Цього сезону він пропустив 3 голи у 8 матчах та 5 разів зберіг ворота у недоторканності.

Раніше Шериф із Ковалем поступився Ромі.