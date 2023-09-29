Збірні Румунії не будуть грати з російськими командами

Норвезькі команди, попри рішення УЄФА, не будуть грати зі збірними росії.

Про це розповіли в Румунській футбольній федерації.

"Щодо рішення виконкому УЄФА від 26 вересня 2023 року про участь збірних Російської Федерації U-17 керівництво Федерації Футболу Румунії робить наступні роз’яснення:

- ФФР розуміє аргументи, висунуті виконавчим комітетом УЄФА, і погоджується, що за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави;

- Водночас ФФР вважає, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання;

- При цьому ФФР вважає, що повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не буде грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірними російської федерації.

ФРФ очікує завершення процедур для виконання цього рішення виконавчого комітету УЄФА, вважаючи, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації", - заявили у ФФР.