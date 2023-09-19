У Чорноморця не повинно виникнути проблем через арешт власників клубу

Бюджет розписано до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець до кінця сезону не повинен мати фінансових проблем через арешт власників клубу Алекса Боруховича (раніше – Олександр Грановський) та Бориса Кауфмана.

Про це повідомляє журналіст проекту ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Бюджет клубу було сплановано до кінця сезону, і тому критичних проблем до кінця сезону у Чорноморця не повинно бути. Що далі - ніхто не може сказати. Більше того, можу сказати, що гравці команди нещодавно одержали зарплату за серпень", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, що Борис Кауфман та Алекс Борухович, які є бізнес-партнерами та фінансують одеський колектив, зараз проходять підозрюваними у справі про присвоєння майна міжнародного аеропорту Одеса, де загальна сума збитків оцінюється у 2,5 мільярда гривень.

Обох бізнесменів було поміщено під варту з правом застави 268 та 120 млн гривень відповідно.