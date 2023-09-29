Кривбас транслюватиме домашні матчі УПЛ на клубному ютуб-каналі

Кривбас не вийшов з телепулу

Джерело - Чемпіон.

Кривбас буде транслювати домашні матчі УПЛ на своєму ютуб-каналі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Кривбас прийняв рішення, починаючи з 9-го туру УПЛ, транслювати свої домашні ігри на клубному YouTube-каналі. Матчі будуть у відкритому доступі для всіх вболівальників та транслюватимуться виключно на платформі.

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Криворізький Кривбас не виходить з пулу і надалі разом з іншими клубами продовжує працювати в рамках робочих груп зі створення УПЛ ТБ. Єдині прийняті стандарти залишаються незмінними, наш медіа-відділ буде лише поліпшувати та вдосконалювати кінцеву картинку, яку отримують футбольні вболівальники.

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Ми впевнені, що вже зимою під час перерви в чемпіонаті, усі клуби зможуть обʼєднати весь отриманий досвід для великого кроку вперед заради створення незалежного та самостійного продукту – УПЛ ТБ", - йдеться у заяві криворіжців.

Матч з Рухом відбудеться у неділю, 1 жовтня, о 15:00 за київським часом.

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